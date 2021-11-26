RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Сінгапур заборонив в'їзд для туристів із семи країн через новий COVID-штам 

Автор: Марія Кучерявець

Влада Сінгапуру заборонла в'їзд до країни для деяких туристів з Африки. Причиною тому є виявлені випадки нового штаму коронавірусу B.1.1.529 на території африканських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я республіки.

"Ми повинні вжити необхідних запобіжних заходів, щоб знизити ризики поширення B.1.1.529 в Сінгапурі. Тому ми вводимо нові обмеження для мандрівників із Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіки, Намібії, Південної Африки та Зімбабве", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, з 28 листопада туристи з вищезазначених країн, або які нещодавно їх відвідали (протягом останніх 14 днів), не зможуть потрапити на територію Сінгапуру чи здійснити транзит.

Зазначено, що обмеження не стосуються громадян Сінгапуру, а також іноземців, які мають в країні дозвіл на постійне проживання.

"Всім їм потрібно буде після в'їзду пройти 10-денний карантин у спеціальних центрах", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, в Південній Африці підтвердили 53 випадки нового штаму коронавірусу B.1.1.529. Однак експерти побоюються, що реальних випадків зараження може бути більше.

Додамо, що Британія через новий штаму коронавірусу, який виник у Південній Африці вже скасувала рейси відразу в кілька країн.

Читайте РБК-Україна в Google News
СингапурКарантин