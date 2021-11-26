Сінгапур заборонив в'їзд для туристів із семи країн через новий COVID-штам 

"Ми повинні вжити необхідних запобіжних заходів, щоб знизити ризики поширення B.1.1.529 в Сінгапурі. Тому ми вводимо нові обмеження для мандрівників із Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіки, Намібії, Південної Африки та Зімбабве", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, з 28 листопада туристи з вищезазначених країн, або які нещодавно їх відвідали (протягом останніх 14 днів), не зможуть потрапити на територію Сінгапуру чи здійснити транзит.

Зазначено, що обмеження не стосуються громадян Сінгапуру, а також іноземців, які мають в країні дозвіл на постійне проживання.

"Всім їм потрібно буде після в'їзду пройти 10-денний карантин у спеціальних центрах", - додають у повідомленні.