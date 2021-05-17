Сінгапур закриває школи через індійський штам COVID-19

Всі початкові, середні та молодші школи перейдуть на домашнє навчання з середи, 19 травня. Дистанційне навчання триватиме до кінця навчального семестру - 28 травня.

"Деякі з цих (вірусних - ред.) мутацій набагато більш небезпечні і, схоже, вражають дітей молодшого віку", - сказав міністр освіти Сінгапуру Чан Чун Сінг.

Він додав, що поки ніхто з дітей, які заразилися цим штамом COVID-19, не хворів у важкій формі. Але у деяких дітей спостерігаються легкі симптоми.

У неділю в Сінгапурі підтвердили 38 випадків внутрішньої передачі COVID-19, що є найвищим щоденним числом з середини вересня. Серед заразилися чотири дитини.

Зараз в країні більше п'ятої частини країни вже пройшли курс щеплення від коронавірусу двома дозами вакцин від компаній Pfizer-BioNTech і Moderna. З другої половини травня в Сінгапурі починається вакцинації людей, молодше 45 років.