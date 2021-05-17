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Сінгапур закриває школи через індійський штам COVID-19

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Сінгапур, Понеділок 17 травня 2021 12:39
Сінгапур закриває школи через індійський штам COVID-19 Фото: більшість шкіл в Сінгапурі закриють з середи (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

Сінгапур попередив, що новий індійський штам коронавірусу зачіпає більше дітей. У зв'язку з цим в країні закривають більшість шкіл, а також готують план вакцинації молоді.

Про це повідомляє Reuters.

Всі початкові, середні та молодші школи перейдуть на домашнє навчання з середи, 19 травня. Дистанційне навчання триватиме до кінця навчального семестру - 28 травня.

"Деякі з цих (вірусних - ред.) мутацій набагато більш небезпечні і, схоже, вражають дітей молодшого віку", - сказав міністр освіти Сінгапуру Чан Чун Сінг.

Він додав, що поки ніхто з дітей, які заразилися цим штамом COVID-19, не хворів у важкій формі. Але у деяких дітей спостерігаються легкі симптоми.

У неділю в Сінгапурі підтвердили 38 випадків внутрішньої передачі COVID-19, що є найвищим щоденним числом з середини вересня. Серед заразилися чотири дитини.

Зараз в країні більше п'ятої частини країни вже пройшли курс щеплення від коронавірусу двома дозами вакцин від компаній Pfizer-BioNTech і Moderna. З другої половини травня в Сінгапурі починається вакцинації людей, молодше 45 років.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що регулятор Євросоюзу заявив, що вакцини Pfizer-BioNTech і Moderna, ймовірно, здатні "нейтралізувати" індійський варіант COVID-19.

Також повідомлялося, що через індійський штам коронавірусу у міжнародної схеми забезпечення вакцин COVAX не вистачає препаратів.

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