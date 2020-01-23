Сінгапур підтвердив перший випадок захворювання коронавірусом

Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру підтвердило перший випадок захворювання коронавірусом з Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ Сінгапуру.

Як повідомляється, громадянин Китаю, проживає в місті Ухань, разом зі своєю сім'єю прилетів в Сінгапур.







у Китаї розробили успішний метод для порятунку хворих від нового коронавіруса пневмонії. Завдяки насиченню крові киснем вдалося врятувати 53-річного чоловіка, який знаходиться в критичному стані.

Крім того, в Сполучених Штатах підтвердили перший випадок захворювання новим різновидом коронавіруса. Пацієнта, який раніше їздив в місто Ухань, був госпіталізований з симптомами пневмонії минулого тижня, а зараження коронавірусом було підтверджено в понеділок вдень.