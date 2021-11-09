RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Сінгапур відмовляється безкоштовно лікувати невакцинованих COVID-хворих

Автор: Марія Кучерявець

У Сінгапурі влада заявила про те, що більше не буде надаватися безкоштовне лікування для інфікованих коронавірусом. Мова йде про тих осіб, котрі не щеплювались від COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AXIOS.

"Уряд Сінгапуру більше не оплачуватиме медичні рахунки для людей, які "не пройшли вакцинацію за власним бажанням", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що невакциновані від коронавірусу наразі в Сінгапурі становлять значну більшість тих, хто потребує інтенсивної стаціонарної допомоги, та які "надають непропорційно велике навантаження на ресурси охорони здоров'я".

Як зазначають у Міністерстві охорони здоров'я Сінгапуру, всім невакцинованим від COVID-19 пацієнтам, які будуть госпіталізовані з 8 грудня поточного року або після цього, доведеться сплачувати медичні рахунки самостійно.

Разом з тим вийнятком будуть особи, яким не можна робити щеплення через медичні протипоказання та діти до 12 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
СингапурВакцина від коронавірусу