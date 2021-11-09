Сінгапур відмовляється безкоштовно лікувати невакцинованих COVID-хворих

"Уряд Сінгапуру більше не оплачуватиме медичні рахунки для людей, які "не пройшли вакцинацію за власним бажанням", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що невакциновані від коронавірусу наразі в Сінгапурі становлять значну більшість тих, хто потребує інтенсивної стаціонарної допомоги, та які "надають непропорційно велике навантаження на ресурси охорони здоров'я".

Як зазначають у Міністерстві охорони здоров'я Сінгапуру, всім невакцинованим від COVID-19 пацієнтам, які будуть госпіталізовані з 8 грудня поточного року або після цього, доведеться сплачувати медичні рахунки самостійно.

Разом з тим вийнятком будуть особи, яким не можна робити щеплення через медичні протипоказання та діти до 12 років.