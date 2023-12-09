Синдром выгорания. Украинцам рассказали, как предотвратить физическое и эмоциональное истощение

В связи с полномасштабным вторжением Российской Федерации украинцы уже второй год находятся в постоянном состоянии тревоги и страха. Постоянное напряжение может привести к синдрому выгорания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Из-за постоянного напряжения человек может испытывать истощение на физическом и эмоциональном уровнях. Это является признаком синдрома выгорания", - заявили в министерстве.
Специалисты Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" подготовили несколько советов, которые помогут предотвратить это:
Напомним, мы сообщали, что украинцы могут получить помощь психолога и психиатра бесплатно. Специалисты запустили онлайн-карту, где можно найти нужного врача.
К тому же компания BetterMe разработала курс для преодоления стресса в телефоне. Он называется "Важные навыки в периоды стресса" и разработан при экспертной поддержке ВОЗ.
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