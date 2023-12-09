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Синдром выгорания. Украинцам рассказали, как предотвратить физическое и эмоциональное истощение

Фото: ураинцам рассказали, как предотвратить физическое и эмоциональное истощение (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В связи с полномасштабным вторжением Российской Федерации украинцы уже второй год находятся в постоянном состоянии тревоги и страха. Постоянное напряжение может привести к синдрому выгорания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Из-за постоянного напряжения человек может испытывать истощение на физическом и эмоциональном уровнях. Это является признаком синдрома выгорания", - заявили в министерстве.

Специалисты Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" подготовили несколько советов, которые помогут предотвратить это:

  • Старайтесь придерживаться четкого баланса между работой и личной жизнью.
  • Установите график работы, питания и отдыха.
  • Научитесь говорить "нет", когда задач уже и так много.
  • Попробуйте в выходные дни не заниматься рабочими вопросами, оставьте их для будней.
  • Отвлекайтесь от повседневной рутины, находя время для собственных нужд, хобби, ухода за собой или банального отдыха.
  • Старайтесь что-то менять в себе и своей жизни, изучайте новое и полезное.
  • Празднуйте малейшие успехи и победы, вознаграждайте себя.

Напомним, мы сообщали, что украинцы могут получить помощь психолога и психиатра бесплатно. Специалисты запустили онлайн-карту, где можно найти нужного врача.

К тому же компания BetterMe разработала курс для преодоления стресса в телефоне. Он называется "Важные навыки в периоды стресса" и разработан при экспертной поддержке ВОЗ.

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