Синдром выгорания: как защитить себя от профессионального истощения

Из-за длительной нагрузки человек может чувствовать истощение на физическом, эмоциональном и духовном уровнях. Это является признаком синдрома выгорания.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции.
Специалисты Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной Еленой Зеленской, рекомендуют придерживаться таких советов, чтобы предотвратить выгорание:
Эти советы помогут вам сохранить здоровый баланс между работой и личной жизнью, а также избежать негативных последствий выгорания.
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