"Синдром маленького чоловіка": глава Міноборони Британії пояснив поведінку Путіна

Поведінка Володимира Путіна пояснюється наявністю у нього "синдрому маленького чоловіка". Міністр оборони Британії Бен Уоллес впевнений, що у російського президента цього комплексу в надлишку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Я безумовно думаю, що погляд Путіна на себе і світ - це синдром маленького чоловіка, погляд мачо. Ви рідко чуєте словосполучення "синдром маленької жінки". Ви завжди чуєте "синдром маленького чоловіка", і у нього це в надлишку", - сказав він.
Відзначимо, зростання Путіна точно не відомий, проте він значно нижче середнього - не більше 168 сантиметрів. Приміром, середній зріст чоловіка-українця - 175 сантиметрів.
Нагадаємо, вторгнення в Україну призвело до різкого погіршення ставлення до Росії в усьому світі. Путін очолив антирейтинг політиків, яким довіряють найменше.