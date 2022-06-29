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"Синдром маленького чоловіка": глава Міноборони Британії пояснив поведінку Путіна

Фото: у Путіна виявили синдром маленького чоловіка (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Поведінка Володимира Путіна пояснюється наявністю у нього "синдрому маленького чоловіка". Міністр оборони Британії Бен Уоллес впевнений, що у російського президента цього комплексу в надлишку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я безумовно думаю, що погляд Путіна на себе і світ - це синдром маленького чоловіка, погляд мачо. Ви рідко чуєте словосполучення "синдром маленької жінки". Ви завжди чуєте "синдром маленького чоловіка", і у нього це в надлишку", - сказав він.

Відзначимо, зростання Путіна точно не відомий, проте він значно нижче середнього - не більше 168 сантиметрів. Приміром, середній зріст чоловіка-українця - 175 сантиметрів.

Нагадаємо, вторгнення в Україну призвело до різкого погіршення ставлення до Росії в усьому світі. Путін очолив антирейтинг політиків, яким довіряють найменше.

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Володимир Путін