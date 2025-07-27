Синдром Аспергера: что это, симптомы, проявления и лечение. Объясняем после заявления Безуглой

Народный депутат Марьяна Безуглая недавно публично заявила, что имеет синдром Аспергера - расстройство, которое относится к аутистическому спектру. В своем посте в Facebook она откровенно рассказала, как это влияет на ее мышление, эмоции и социальные взаимодействия.

В этом материале РБК-Украина разъясняет, что такое синдром Аспергера, каковы его симптомы, опасен ли он и как можно помочь людям с этим состоянием.

Синдром Аспергера: основные характеристики

Синдром Аспергера - это одно из расстройств аутистического спектра (РАС), которое влияет на восприятие мира, социальное взаимодействие и коммуникацию.

Его часто называют высокофункциональным аутизмом, поскольку люди с этим синдромом имеют нормальный или высокий интеллект и обычно не имеют задержки речевого развития.

Важно отметить, что синдром Аспергера - это не болезнь, а врожденная нейробиологическая особенность развития мозга.

Основные симптомы синдрома Аспергера

Проявления синдрома обычно касаются трех основных сфер:

Социальное взаимодействие

Трудности с пониманием социальных сигналов : избегание или чрезмерный зрительный контакт, несоблюдение личной дистанции

: избегание или чрезмерный зрительный контакт, несоблюдение личной дистанции Сложность в общении : проблемы с пониманием намеков, иронии, сарказма

: проблемы с пониманием намеков, иронии, сарказма Преимущественно монологическая речь : человек говорит о собственных интересах, не учитывая реакцию собеседника

: человек говорит о собственных интересах, не учитывая реакцию собеседника Трудности с формированием дружеских отношений: может быть сложно найти общий язык со сверстниками, несмотря на желание иметь друзей.

Коммуникация

Монотонная или "роботизированная" речь : с ограниченной мимикой или интонацией

: с ограниченной мимикой или интонацией Дословное восприятие фраз : трудности с пониманием шуток, метафор или поговорок

: трудности с пониманием шуток, метафор или поговорок Обсуждение только узких тем: склонность к длительному и детальному обсуждению своих специфических интересов, игнорируя реакцию собеседника

Поведение и интересы

Интенсивная заинтересованность в конкретных темах : например, математика, история, коллекционирование

: например, математика, история, коллекционирование Потребность в рутине : изменения в распорядке могут вызвать сильный стресс

: изменения в распорядке могут вызвать сильный стресс Повторяющиеся движения : например, раскачивание, щелканье пальцами или повторение слов

: например, раскачивание, щелканье пальцами или повторение слов Нарушение моторики: возможна несогласованность движений или неуклюжая походка

Опасен ли синдром Аспергера?

Синдром Аспергера сам по себе не опасен. Это не психическая болезнь, а нейроразвивающая особенность. Люди с таким диагнозом не являются "неполноценными" или "больными".

Однако из-за трудностей социальной адаптации могут возникать вторичные проблемы:

социальная изоляция и одиночество

тревожные расстройства или депрессия

сложности в учебе или на работе из-за непонимания со стороны окружающих.

Именно поэтому важна ранняя диагностика и адекватная поддержка, чтобы минимизировать эти риски и улучшить качество жизни.

Как помочь людям с синдромом Аспергера

Хотя синдром Аспергера не лечится медикаментозно в классическом понимании, существует ряд эффективных подходов к поддержке.

Одним из самых результативных подходов является поведенческая или когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Она помогает человеку лучше понимать свои эмоции, снижать уровень тревожности, управлять поведенческими реакциями и развивать навыки общения.

Полезны также специализированные тренинги социальных навыков. Такие занятия - индивидуальные или в группах - учат распознавать эмоции, поддерживать разговор, интерпретировать социальные сигналы и адаптироваться к коммуникационным ситуациям.

При наличии речевых особенностей рекомендована логопедическая помощь. Она позволяет улучшить интонацию, темп и ритм речи, что важно для эффективной коммуникации.

Чрезвычайно важна поддержка со стороны семьи, школы, коллег и социального окружения. Создание безопасной, доброжелательной среды позволяет человеку с синдромом Аспергера реализовывать свой потенциал без ощущения изоляции или стигматизации.

В случае возникновения сопутствующих состояний - таких как депрессия, тревожные расстройства или нарушения сна - может быть назначена медикаментозная поддержка. Однако она не направлена на лечение самого синдрома, а лишь на облегчение симптомов, которые мешают повседневному функционированию.

Как живут люди с синдромом Аспергера

Люди с синдромом Аспергера часто находят свое призвание и достигают значительных успехов в сферах, требующих точности, системности и глубокого логического мышления. Это могут быть такие области, как информационные технологии, наука, инженерия, математика или дизайн.

Их уникальная способность сосредоточенно работать над сложными задачами, исключительное внимание к деталям и нестандартный подход к решению проблем чрезвычайно ценны как в профессиональной, так и в повседневной жизни.

Это позволяет им не просто адаптироваться, но и процветать, внося значительный вклад в развитие различных сфер.

Опыт Марьяны Безуглой

Безуглая публично заявила, что имеет синдром Аспергера, во время обсуждения в комментариях под Facebook-постом руководителя коммуникаций Института экономических исследований Елены Шкарповой. Она попыталась посмотреть на депутата, которая "всех раздражает, удивляет и бесит", под другим углом.

Безуглая объяснила, что ее мышление отличается от привычного.

"Я мыслю структурами, алгоритмами, верификацией. Те или иные факты, наблюдения накладываются друг на друга в единую базу данных, как в компьютере, и дальше выводится результат, который состоит из всех, по моему мнению, учтенных переменных", - прокомментировала парламентарий.

Депутат также отметила, что чувствует эмоции "несколько иначе" и имеет высокий порог страха. По ее словам, людям с синдромом Аспергера "очень трудно врать".

Она добавила, что, к сожалению, некоторые ее коллеги использовали знания о ее особенности против нее.

В заключение Безуглая отметила проблему стигматизации.

"В обществе обидно видеть стигматизацию не только психологических особенностей... Это такая же проблема, как больные легкие или сердце. Это совсем другое, чем иметь особый характер или особенности мышления (другую "операционную систему") и т.д.", - написала Марьяна и призвала различать особенности мышления от реальных психических болезней.

Скриншот поста Марьяны Безуглой (facebook.com/e.shkarpova)