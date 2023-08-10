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Сын бывшего нардепа планировал убить местного депутата. Его задержали

Фото: сын экс-нардепа планировал убить местного депутата (gp.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Сын бывшего народного депутата от запретной "Партии регионов" заказал убийство местного депутата из Винницкой области. Мужчину задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что мужчина действовал в интересах своего отца - бывшего нардепа VII созыва, члена фракции "Партии регионов", а сегодня - депутата одного из местных советов Винницкой области, избиравшегося от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ. После полномасштабного вторжения РФ он сбежал из Украины.

Известно, что в 2023 году между бывшим регионалом и местным депутатом вспыхнул конфликт о продлении срока действия ранее заключенных договоров аренды земли, а также лишение фигуранта полномочий депутата местного совета.

Сын решил отомстить за отца, поэтому заказал убийство депутата. Он обратился к знакомым, а те должны были привлечь исполнителей и в Киеве убить винницкого депутата. За это подозреваемый должен был заплатить 8500 долларов.

Правоохранители имитировали убийство, сделали соответствующие фото и отправили заказчику. Организатор был задержан после передачи денег.

У подозреваемого в ходе обысков нашли оружие, деньги и другие доказательства. Сыну экс-нардепа объявили подозрение по нескольким статьям УКУ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется причастность его отца к совершению преступления.

Фото: сын экс-нардепа планировал убить местного депутата (gp.gov.ua)

Напомним, СБУ и ГБР провели обыски у бывшего нардепа из "Партии регионов", подозреваемого в отмывании денег, а именно 500 млн гривен.

Как сообщалось, нардеп Анатолий Гунько от партии "Слуга народа" был пойман на взятке в 85 тысяч долларов. Он вместе с сообщниками пытался "продать" землю Национальной академии аграрных наук.

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