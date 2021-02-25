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Діти

Симптоми залишаються на місяці: виявлено нові наслідки у дітей після COVID

Автор: Артур Родивилов

Понад половину дітей, що перехворіли на коронавірусну інфекцію, протягом декількох місяців після одужання скаржилися на симптоми хвороби. Про це йдеться в дослідженні, проведеному вченими з Італії, РФ і Великобританії.

Препринт опубліковано на medrxiv.org.

Експерти вивчили вплив хвороби у 129 перехворілих з березня по листопад минулого року молодше 18 років, середній вік склав 11 років.

У 42% дітей через чотири місяці після лікування не спостерігалося жодних симптомів. Однак у 35,7% дітей через 120 днів виявили один або два симптоми COVID-19, 22,5% скаржилися на три та більше симптоми.

Найчастіше неповнолітні після одужання скаржилися на безсоння (вона фіксувалася в 18,6% випадків), ознаки респіраторного захворювання, включаючи біль і тиск у грудях (14,7%), закладеність носа (12,4%). У дітей також реєструвалися втома, м'язові та суглобові болі, втрата концентрації уваги.

Нагадаємо, в Національній академії наук України заявили про необхідність прийому вітамінів при COVID.

Зазначимо, що COVID-19 можуть захворіти не всі, у людей просто може бути потужна імунна система.

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