Симптоми залишаються на місяці: виявлено нові наслідки у дітей після COVID

Експерти вивчили вплив хвороби у 129 перехворілих з березня по листопад минулого року молодше 18 років, середній вік склав 11 років.

У 42% дітей через чотири місяці після лікування не спостерігалося жодних симптомів. Однак у 35,7% дітей через 120 днів виявили один або два симптоми COVID-19, 22,5% скаржилися на три та більше симптоми.

Найчастіше неповнолітні після одужання скаржилися на безсоння (вона фіксувалася в 18,6% випадків), ознаки респіраторного захворювання, включаючи біль і тиск у грудях (14,7%), закладеність носа (12,4%). У дітей також реєструвалися втома, м'язові та суглобові болі, втрата концентрації уваги.