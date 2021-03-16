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Симптоми COVID після вакцинації: у МОЗ розповіли, що треба робити

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 березня 2021 18:38
Симптоми COVID після вакцинації: у МОЗ розповіли, що треба робити Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Пацієнтам, які отримали дозу вакцини від коронавірусу і після цього відчули симптоми COVID, потрібно пройти ПЛР-тест, навіть після двох щеплень. Але імунна реакція зазвичай проявляється в перші тижні після вакцинації.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він також розповів, що люди, які перехворіли коронавірусом, можуть щепитися і немає конкретних протипоказань для цієї категорії пацієнтів.

Крім цього, досі тривають дослідження по силі і тривалості імунітету після хвороби.

"У більшості людей, інфікованих COVID-19, імунна реакція з'являється протягом перших кількох тижнів після інфікування. Досі тривають дослідження, які покликані визначити наскільки сильний захист внаслідок перенесеної хвороби і як довго він триває. Також, паралельно вивчається питання, залежить сила і тривалість імунної відповіді від типу інфекції, зокрема від того, як вона протікає без симптомів, в легкій або тяжкій формі", - сказав Ляшко.

МОЗ дозволяє робити щеплення переболевшим і раніше ніж через півроку після хвороби, за умови привитости пріоритетних груп і залишку доз для інших.

Раніше повідомлялось, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов поки не бачить підстав для відмови від використання в Україні вакцини Covishield компанії AstraZeneca. За його словами, офіційного підтвердження зв'язку між тромбозом і вакцинацією поки немає.

Нагадаємо, низка країн світу відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca в рамках "запобіжні заходи". На такий крок пішли через випадків тромбозу у вакцинованих людей.

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Симптоми COVID після вакцинації: у МОЗ розповіли, що треба робити
Симптоми COVID після вакцинації: у МОЗ розповіли, що треба робити
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