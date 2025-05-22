Симптомы, которые нельзя игнорировать: Минздрав предупредил об опасности теплового удара

Впереди долгое жаркое лето, поэтому важно не игнорировать симптомы, которые могут свидетельствовать о перегреве. Некоторые из них требуют немедленной реакции.
Подробнее о том, как уберечься от теплового удара и что стоит знать каждому, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Последние годы Украина является одной из самых жарких стран Европы. Поэтому важно особенно внимательно относиться к собственному здоровью, а также - к здоровью уязвимых близких: детей, подростков, людей пожилого возраста.
Как известно, эти категории лиц чаще всего страдают от экстремальной жары.
Если человек долго находится под воздействием прямых солнечных лучей или в теплом помещении, у него может развиться опасное состояние - тепловой удар. В целом он возникает вследствие перегрева тела и нарушения теплового баланса, но важно помнить, что это состояние требует неотложной помощи врачей.
Если вы, например, занимались спортом или работали на улице в жару, а теперь чувствуете себя плохо, то следующие симптомы могут свидетельствовать о том, что вы имеете тепловой удар:
Если вы подозреваете тепловой удар у себя или близких, позвоните по номеру 103 - диспетчер поможет вам связаться с врачом и при необходимости пришлет бригаду экстренной медицинской помощи.
Тепловой удар является опасным состоянием, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь.
При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения Украины.
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Возвращаясь к теме жары и солнца трудно не вспомнить о солнечных ожогах. Уже долгое время первой помощью при ожогах считается "Пантенол", однако, врачи говорят, что применять данный препарат непосредственно на рану нельзя.
РБК-Украина рассказало почему и объяснило, как действовать в случае ожога.
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