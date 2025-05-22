RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Симптомы, которые нельзя игнорировать: Минздрав предупредил об опасности теплового удара

Фото: Минздрав объяснил, как действовать при тепловом ударе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Впереди долгое жаркое лето, поэтому важно не игнорировать симптомы, которые могут свидетельствовать о перегреве. Некоторые из них требуют немедленной реакции.

Подробнее о том, как уберечься от теплового удара и что стоит знать каждому, можно узнать, - в материале РБК-Украина.

Последние годы Украина является одной из самых жарких стран Европы. Поэтому важно особенно внимательно относиться к собственному здоровью, а также - к здоровью уязвимых близких: детей, подростков, людей пожилого возраста.

Как известно, эти категории лиц чаще всего страдают от экстремальной жары.

Если человек долго находится под воздействием прямых солнечных лучей или в теплом помещении, у него может развиться опасное состояние - тепловой удар. В целом он возникает вследствие перегрева тела и нарушения теплового баланса, но важно помнить, что это состояние требует неотложной помощи врачей.

Когда стоит заподозрить тепловой удар

Если вы, например, занимались спортом или работали на улице в жару, а теперь чувствуете себя плохо, то следующие симптомы могут свидетельствовать о том, что вы имеете тепловой удар:

  • спутанность сознания, дезориентация,
  • тошнота и рвота,
  • сильная головная боль,
  • учащенное сердцебиение,
  • затрудненное дыхание,
  • покраснение кожи, сухая и горячая на ощупь кожа,
  • кратковременная потеря сознания,
  • повышение температуры тела,
  • усталость.

Как избежать теплового удара

  • Избегайте чрезмерной жары. Самые жаркие часы (с 10 до 16 часов) проводите в тени или в помещении, избегайте прямых солнечных лучей;
  • Охлаждайте помещение, чтобы сохранить электроэнергию, не используйте кондиционеры. Открывайте на ночь окна, а днем - наоборот закрывайте. Можно повесить на окна светоотражающую пленку;
  • Охлаждайте тело. Как можно чаще принимайте прохладный душ или обтирайтесь прохладной водой;
  • Пейте много жидкости. Регулярно пейте воду или другие напитки без сахара и кофеина, даже если не чувствуете жажды;
  • Носите легкую одежду; выбирайте светлую, просторную одежду из натуральных тканей;
  • Избегайте физических нагрузок в жару. Ограничьте физическую активность в наиболее жаркие часы дня;
  • Уделяйте внимание знакам теплового стресса. Следите за своим самочувствием и самочувствием близких. Если знаете одиноких людей, не забудьте спросить об их здоровье;
  • Не оставляйте детей и животных в закрытых автомобилях даже с включенным кондиционером, ведь это может быть опасным для их жизни.

Что делать, если тепловой удар произошел

Если вы подозреваете тепловой удар у себя или близких, позвоните по номеру 103 - диспетчер поможет вам связаться с врачом и при необходимости пришлет бригаду экстренной медицинской помощи.

  • перейдите или перенесите пострадавшего в затененное прохладное место;
  • охлаждайте пострадавшего. Используйте прохладные влажные полотенца, ледяные пакеты (прикладывать на шею, подмышечные впадины, пах), чтобы снизить температуру тела;
  • если пострадавший в сознании, давайте ему пить воду, но небольшими порциями;
  • в случае рвоты, положите человека на бок;
  • следите за состоянием пострадавшего: дыханием, пульсом и сознанием до прибытия медицинской помощи.

Тепловой удар является опасным состоянием, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь.

При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, что ранее РБК-Украина подробно писало о том, что стоит взять с собой к водоемам, и как действовать в случае несчастного случая на воде.

Кроме того, мы объясняли, кому, когда и как нужно использовать солнцезащитное средство. Ведь регулярное ежедневное использование солнцезащитного крема с защитным фактором 15 может снизить риск развития плоскоклеточного рака.

Возвращаясь к теме жары и солнца трудно не вспомнить о солнечных ожогах. Уже долгое время первой помощью при ожогах считается "Пантенол", однако, врачи говорят, что применять данный препарат непосредственно на рану нельзя.

РБК-Украина рассказало почему и объяснило, как действовать в случае ожога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВрачиБольницы