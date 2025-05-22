Симптомы, которые нельзя игнорировать: Минздрав предупредил об опасности теплового удара
Впереди долгое жаркое лето, поэтому важно не игнорировать симптомы, которые могут свидетельствовать о перегреве. Некоторые из них требуют немедленной реакции.
Подробнее о том, как уберечься от теплового удара и что стоит знать каждому, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Последние годы Украина является одной из самых жарких стран Европы. Поэтому важно особенно внимательно относиться к собственному здоровью, а также - к здоровью уязвимых близких: детей, подростков, людей пожилого возраста.
Как известно, эти категории лиц чаще всего страдают от экстремальной жары.
Если человек долго находится под воздействием прямых солнечных лучей или в теплом помещении, у него может развиться опасное состояние - тепловой удар. В целом он возникает вследствие перегрева тела и нарушения теплового баланса, но важно помнить, что это состояние требует неотложной помощи врачей.
Когда стоит заподозрить тепловой удар
Если вы, например, занимались спортом или работали на улице в жару, а теперь чувствуете себя плохо, то следующие симптомы могут свидетельствовать о том, что вы имеете тепловой удар:
- спутанность сознания, дезориентация,
- тошнота и рвота,
- сильная головная боль,
- учащенное сердцебиение,
- затрудненное дыхание,
- покраснение кожи, сухая и горячая на ощупь кожа,
- кратковременная потеря сознания,
- повышение температуры тела,
- усталость.
Как избежать теплового удара
- Избегайте чрезмерной жары. Самые жаркие часы (с 10 до 16 часов) проводите в тени или в помещении, избегайте прямых солнечных лучей;
- Охлаждайте помещение, чтобы сохранить электроэнергию, не используйте кондиционеры. Открывайте на ночь окна, а днем - наоборот закрывайте. Можно повесить на окна светоотражающую пленку;
- Охлаждайте тело. Как можно чаще принимайте прохладный душ или обтирайтесь прохладной водой;
- Пейте много жидкости. Регулярно пейте воду или другие напитки без сахара и кофеина, даже если не чувствуете жажды;
- Носите легкую одежду; выбирайте светлую, просторную одежду из натуральных тканей;
- Избегайте физических нагрузок в жару. Ограничьте физическую активность в наиболее жаркие часы дня;
- Уделяйте внимание знакам теплового стресса. Следите за своим самочувствием и самочувствием близких. Если знаете одиноких людей, не забудьте спросить об их здоровье;
- Не оставляйте детей и животных в закрытых автомобилях даже с включенным кондиционером, ведь это может быть опасным для их жизни.
Что делать, если тепловой удар произошел
Если вы подозреваете тепловой удар у себя или близких, позвоните по номеру 103 - диспетчер поможет вам связаться с врачом и при необходимости пришлет бригаду экстренной медицинской помощи.
- перейдите или перенесите пострадавшего в затененное прохладное место;
- охлаждайте пострадавшего. Используйте прохладные влажные полотенца, ледяные пакеты (прикладывать на шею, подмышечные впадины, пах), чтобы снизить температуру тела;
- если пострадавший в сознании, давайте ему пить воду, но небольшими порциями;
- в случае рвоты, положите человека на бок;
- следите за состоянием пострадавшего: дыханием, пульсом и сознанием до прибытия медицинской помощи.
Тепловой удар является опасным состоянием, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь.
При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения Украины.
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