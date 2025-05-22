Симптомы, которые нельзя игнорировать: Минздрав предупредил об опасности теплового удара

Впереди долгое жаркое лето, поэтому важно не игнорировать симптомы, которые могут свидетельствовать о перегреве. Некоторые из них требуют немедленной реакции.

Подробнее о том, как уберечься от теплового удара и что стоит знать каждому, можно узнать, - в материале РБК-Украина .

Последние годы Украина является одной из самых жарких стран Европы. Поэтому важно особенно внимательно относиться к собственному здоровью, а также - к здоровью уязвимых близких: детей, подростков, людей пожилого возраста.

Как известно, эти категории лиц чаще всего страдают от экстремальной жары.

Если человек долго находится под воздействием прямых солнечных лучей или в теплом помещении, у него может развиться опасное состояние - тепловой удар. В целом он возникает вследствие перегрева тела и нарушения теплового баланса, но важно помнить, что это состояние требует неотложной помощи врачей.

Когда стоит заподозрить тепловой удар

Если вы, например, занимались спортом или работали на улице в жару, а теперь чувствуете себя плохо, то следующие симптомы могут свидетельствовать о том, что вы имеете тепловой удар:

спутанность сознания, дезориентация,

тошнота и рвота,

сильная головная боль,

учащенное сердцебиение,

затрудненное дыхание,

покраснение кожи, сухая и горячая на ощупь кожа,

кратковременная потеря сознания,

повышение температуры тела,

усталость.

Как избежать теплового удара

Избегайте чрезмерной жары . Самые жаркие часы (с 10 до 16 часов) проводите в тени или в помещении, избегайте прямых солнечных лучей;

. Самые жаркие часы (с 10 до 16 часов) проводите в тени или в помещении, избегайте прямых солнечных лучей; Охлаждайте помещение , чтобы сохранить электроэнергию, не используйте кондиционеры. Открывайте на ночь окна, а днем - наоборот закрывайте. Можно повесить на окна светоотражающую пленку;

, чтобы сохранить электроэнергию, не используйте кондиционеры. Открывайте на ночь окна, а днем - наоборот закрывайте. Можно повесить на окна светоотражающую пленку; Охлаждайте тело. Как можно чаще принимайте прохладный душ или обтирайтесь прохладной водой;

Как можно чаще принимайте прохладный душ или обтирайтесь прохладной водой; Пейте много жидкости . Регулярно пейте воду или другие напитки без сахара и кофеина, даже если не чувствуете жажды;

. Регулярно пейте воду или другие напитки без сахара и кофеина, даже если не чувствуете жажды; Носите легкую одежду; выбирайте светлую, просторную одежду из натуральных тканей;

одежду; выбирайте светлую, просторную одежду из натуральных тканей; Избегайте физических нагрузок в жару . Ограничьте физическую активность в наиболее жаркие часы дня;

. Ограничьте физическую активность в наиболее жаркие часы дня; Уделяйте внимание знакам теплового стресса . Следите за своим самочувствием и самочувствием близких. Если знаете одиноких людей, не забудьте спросить об их здоровье;

. Следите за своим самочувствием и самочувствием близких. Если знаете одиноких людей, не забудьте спросить об их здоровье; Не оставляйте детей и животных в закрытых автомобилях даже с включенным кондиционером, ведь это может быть опасным для их жизни.

Что делать, если тепловой удар произошел

Если вы подозреваете тепловой удар у себя или близких, позвоните по номеру 103 - диспетчер поможет вам связаться с врачом и при необходимости пришлет бригаду экстренной медицинской помощи.

перейдите или перенесите пострадавшего в затененное прохладное место;

охлаждайте пострадавшего. Используйте прохладные влажные полотенца, ледяные пакеты (прикладывать на шею, подмышечные впадины, пах), чтобы снизить температуру тела;

если пострадавший в сознании, давайте ему пить воду, но небольшими порциями;

в случае рвоты, положите человека на бок;

следите за состоянием пострадавшего: дыханием, пульсом и сознанием до прибытия медицинской помощи.

Тепловой удар является опасным состоянием, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь.