Сили оборони Одеської області посилили захист кордону з Молдовою біля Придністров'я, - спікер ОВА

В Одеській області сили територіальної оборони і військові на фоні провокаційних дій Росії в придністровському регіоні Молдови посилили оборону державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука .

"Сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання з охорони і оборони Одеси та області. Також, зокрема, посилена охорона державного кордону з боку так званого Придністров'я, де тривають російські провокації з метою створення певних осередків напруги для Одеси та Одеської області", - сказав він.

Також спікер ОВА зазначив, що нинішня ніч в регіоні пройшла в цілому спокійно і без обстрілів.

При цьому наші сили ППО знищили ворожий БПЛА в небі над Одеською областю. Братчук додав, що рашисти знову намагаються активізувати повітряну розвідку.