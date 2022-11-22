Силовой данк Янниса шокировал "Портленд": момент дня в НБА

27-летний лидер сборной Греции, прежде всего, запомнился эпизодом в конце второй четверти поединка против "Портленда". 34-й номер "Бакс" получил мяч еще на своей половине, прорвался под кольцо соперника и без колебаний оформил слэм-данк из-под Нуркича.

Стараниями Адетокунбо и компании "Милуоки" одержал 12-ю победу в 16-ти матчах регулярного чемпионата. Висконсинцы продолжают преследовать "Бостон Селтикс" наверху Восточной конференции НБА.

Сам Яннис стал самым результативным на паркете. Грек набрал 37 очков, сделал 7 подборов и оформил 6 передач. Это лучшие цифры Адетокунбо в ноябре. Правда, три поединка "Милуоки" он пропустил из-за травмы колена.

Кто такой Яннис Адетокунбо

Уроженец Афин, вырос в семье нигерийцев, но никогда не имел гражданства африканского государства. Воспитанник местного "Филатлитикоса".

В декабре 2012 года подписал контракт с испанской "Сарагосой", но на Пиренеи не поехал. На драфте НБА-2013 был выбран под 15-м номером "Милуоки Бакс" и дебютировал за океаном в сезоне 2013/14.

В 2021 году Яннис привел "Милуоки" к чемпионскому титулу НБА, стал MVP финальной серии. Дважды признавался MVP ассоциации (2019, 2020). В составе сборной Греции стал лучшим бомбардиром Евробаскета-2022.