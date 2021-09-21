Сильно обпалені: у США в аварії Tesla Model 3 заживо згоріли двоє, федеральна влада почала розслідування

Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) почала розслідування фатальної аварії електромобіля Tesla Model 3, що сталася в місті Корал-Гейблс у Флориді 13 вересня.

Аварія сталася в житловому районі, електромобіль врізався в дерево і загорівся. Двое людей, що знаходилися всередині, згоріли живцем. Послица не відразу змогла їх впізнати, оскільки тіла були сильно обпалені. Пізніше вдалося встановити, що в салоні перебували молоді хлопець (20 років) і дівчина (19 років).

Поліція Корал-Гейблс заявила, що неясно, чи використовувався в момент аварії автопілот. Голова Tesla Ілон Маск заявив в Твіттері: "Бортові записи показують, що в момент аварії автопілот не був ввімкнений, а сама машина не мала просунутої версії автопілота Full Self Driving".

Більш того, як зазначив Маск, для звичайного автопілоту Tesla необхідна активація в смузі руху, чого на цій вулиці не було.

У NTSB, яке дає рекомендації з безпеки, але не регулює автовиробників, заявили, що розслідування буде зосереджено на роботі транспортного засобу і загоряння в результаті аварії. NTSB також розслідує квітневу аварію Tesla в Техасі, в результаті якої загинули двоє людей. Місцева поліція заявила, що, на їхню думку, аварія сталася, коли на місці водія ніхто не сидів.

Інша федеральна агенція США - Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) - заявила, що збирає інформацію про катастрофу в Корал-Гейблс, але не вирішила, чи слід відправляти групу з розслідування аварії.

У серпні NHTSA почала офіційне розслідування відносно Tesla і системи Autopilot після 11 аварій за участю співробітників служби екстреного реагування, таких як поліцейські або пожежні машини. Агентство також початло 33 індивідуальних розслідування аварій Tesla, в яких загинуло 11 осіб з 2016 року, в яких передбачалося використання передових систем допомоги водієві, включаючи систему Autopilot.

Новинний сюжет телеканалу WPLG Local 10, присвячений аварії