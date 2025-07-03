Силы обороны разбили ключевые радары оккупантов: ликвидированы три "Небо-М" (видео)

Удары по России

Заметим, что 1 июля ударные дроны СБУ ударили по заводу "Купол" в российском Ижевске. Предприятие производит зенитные ракетные комплексы и дроны для армии РФ.

А уже этой ночью ударные беспилотники СБУ уничтожили российские склады боеприпасов возле временно оккупированного Харцызска Донецкой области.

Кроме того, сегодня днем подтвердилась информация о взрывах в городе Елец Липецкой области РФ. Как оказалось, дроны снова атаковали завод "Энергия", где изготавливают батареи для планирования и коррекции ракет, и для комплекса "Искандер".

Стоит добавить, что взрыв сегодня днем прогремел и во временно оккупированном Луганске. Как стало известно, по данным российских СМИ, в результате инцидента погиб бывший "глава города" Манолис Пилавов.

Кроме того, в ночь на 3 июля подразделения Службы безопасности Украины вместе с Силами обороны нанесли точный удар по складам боеприпасов российских оккупантов на временно оккупированной территории Донецкой области.

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