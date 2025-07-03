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Силы обороны разбили ключевые радары оккупантов: ликвидированы три "Небо-М" (видео)

Фото: Силы обороны уничтожили три радара "Небо-М" (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 2 июля Силы обороны Юга Украины провели успешную специальную операцию, уничтожив сразу три вражеские радиолокационные станции "Небо-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

Как рассказали военные, в ночь с 1 на 2 июля 2025 года Силы обороны Юга Украины провели блестящую высокоточную специальную операцию.

 

"Наши воины применили морские дроны и ударные борта "Лазарь", и результат не заставил себя ждать", - отметили в Силах обороны Юга.

Как стало известно, благодаря данной операции уничтожено сразу три сверхважные вражеские цели:

  • РЛМ-М 55Ж6М "Небо-М" - 1 единица
  • РЛМ-Д 55Ж6М "Небо-М" - 1 единица
  • КУ РЛС 55Ж6М "Небо-М" - 1 единица

"Это серьезный удар по системе радиолокационной разведки и противовоздушной обороны оккупантов! Минус "глаза" врага, которые отслеживали небо над нами. Гордимся мастерством и отвагой наших защитников! Так держать!", - добавили военные.

Удары по России

Заметим, что 1 июля ударные дроны СБУ ударили по заводу "Купол" в российском Ижевске. Предприятие производит зенитные ракетные комплексы и дроны для армии РФ.

А уже этой ночью ударные беспилотники СБУ уничтожили российские склады боеприпасов возле временно оккупированного Харцызска Донецкой области.

Кроме того, сегодня днем подтвердилась информация о взрывах в городе Елец Липецкой области РФ. Как оказалось, дроны снова атаковали завод "Энергия", где изготавливают батареи для планирования и коррекции ракет, и для комплекса "Искандер".

Стоит добавить, что взрыв сегодня днем прогремел и во временно оккупированном Луганске. Как стало известно, по данным российских СМИ, в результате инцидента погиб бывший "глава города" Манолис Пилавов.

Кроме того, в ночь на 3 июля подразделения Службы безопасности Украины вместе с Силами обороны нанесли точный удар по складам боеприпасов российских оккупантов на временно оккупированной территории Донецкой области.

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