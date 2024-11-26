Сикорский после встречи с Сибигой: препятствий для эксгумаций жертв Волынской трагедии нет

По словам Сикорского, он обсудил с Сибигой будущее Украины в ЕС, и по итогам встречи будет принята декларация по эксгумации жертв Волынской трагедии.

"Украина подтверждает, что нет никаких препятствий для польских государственных учреждений и частных лиц в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями для проведения поисковых и эксгумационных работ на территории Украины в соответствии с украинским законодательством, и заявляет о своей готовности положительно рассматривать заявки в этих вопросах", - отметил глава МИД Польши.

В свою очередь Сибига заявил, что и Киев, и Варшава заинтересованы в устранении недоразумений в исторических вопросах.

"Каждая семья имеет право достойно чтить память своих предков и в рамках совместной украинско-польской рабочей группы под эгидой министерств культуры обеих стран мы работаем над практическими механизмами проведения поисково-эксгумационных работ", - подчеркнул он.

В МИД Украины подтвердили, что в кратчайшие сроки Украина и Польша начнут деятельность совместной Рабочей группы под эгидой Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины и Министерства культуры и национального наследия Польши с целью проведения профессиональной работы и достижения взаимопонимания между сторонами.

"Украина подтверждает отсутствие препятствий для проведения польскими государственными институтами и частными компаниями в сотрудничестве с соответствующими украинскими институтами поисковых и эксгумационных работ на территории Украины согласно законодательству Украины и заявляет о готовности положительно рассматривать заявки по этим вопросам", - отметили в ведомстве.