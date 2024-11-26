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Сикорский после встречи с Сибигой: препятствий для эксгумаций жертв Волынской трагедии нет

Вторник 26 ноября 2024 21:44
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Сикорский после встречи с Сибигой: препятствий для эксгумаций жертв Волынской трагедии нет Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел переговоры с украинским коллегой Андреем Сибигой. Киев заверил отсутствие препятствий для проведения эксгумационных работ жертв Волынской трагедии в Украине.

Об этом Сикорский рассказал во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

По словам Сикорского, он обсудил с Сибигой будущее Украины в ЕС, и по итогам встречи будет принята декларация по эксгумации жертв Волынской трагедии.

"Украина подтверждает, что нет никаких препятствий для польских государственных учреждений и частных лиц в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями для проведения поисковых и эксгумационных работ на территории Украины в соответствии с украинским законодательством, и заявляет о своей готовности положительно рассматривать заявки в этих вопросах", - отметил глава МИД Польши.

В свою очередь Сибига заявил, что и Киев, и Варшава заинтересованы в устранении недоразумений в исторических вопросах.

"Каждая семья имеет право достойно чтить память своих предков и в рамках совместной украинско-польской рабочей группы под эгидой министерств культуры обеих стран мы работаем над практическими механизмами проведения поисково-эксгумационных работ", - подчеркнул он.

В МИД Украины подтвердили, что в кратчайшие сроки Украина и Польша начнут деятельность совместной Рабочей группы под эгидой Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины и Министерства культуры и национального наследия Польши с целью проведения профессиональной работы и достижения взаимопонимания между сторонами.

"Украина подтверждает отсутствие препятствий для проведения польскими государственными институтами и частными компаниями в сотрудничестве с соответствующими украинскими институтами поисковых и эксгумационных работ на территории Украины согласно законодательству Украины и заявляет о готовности положительно рассматривать заявки по этим вопросам", - отметили в ведомстве.

Эксгумация жертв Волынской трагедии

Волынская трагедия произошла в 1943 году. Тогда, по данным историков, польская Армия Крайова и Украинская Повстанческая Армия устроили так называемые этнические чистки поляков и украинцев.

По данным исследователей, на Волыни погибли более 100 тысяч поляков и 40 тысяч украинцев.

В сентябре этого года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава не должна поддерживать вступление Украины в ЕС, пока не будет урегулирован вопрос об эксгумации польских жертв Волынской трагедии.

Недавно сообщалось, что Украина делает все необходимое для возобновления эксгумаций. Теперь ожидает уточнения запросов от Польского Института нацпамяти.

Детальнее о Волынской трагедии - в материале РБК-Украина.

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МИД Украины Польша Волынская трагедия Андрей Сибига МИД Польши
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