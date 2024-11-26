Сикорский после встречи с Сибигой: препятствий для эксгумаций жертв Волынской трагедии нет
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел переговоры с украинским коллегой Андреем Сибигой. Киев заверил отсутствие препятствий для проведения эксгумационных работ жертв Волынской трагедии в Украине.
Об этом Сикорский рассказал во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
По словам Сикорского, он обсудил с Сибигой будущее Украины в ЕС, и по итогам встречи будет принята декларация по эксгумации жертв Волынской трагедии.
"Украина подтверждает, что нет никаких препятствий для польских государственных учреждений и частных лиц в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями для проведения поисковых и эксгумационных работ на территории Украины в соответствии с украинским законодательством, и заявляет о своей готовности положительно рассматривать заявки в этих вопросах", - отметил глава МИД Польши.
В свою очередь Сибига заявил, что и Киев, и Варшава заинтересованы в устранении недоразумений в исторических вопросах.
"Каждая семья имеет право достойно чтить память своих предков и в рамках совместной украинско-польской рабочей группы под эгидой министерств культуры обеих стран мы работаем над практическими механизмами проведения поисково-эксгумационных работ", - подчеркнул он.
В МИД Украины подтвердили, что в кратчайшие сроки Украина и Польша начнут деятельность совместной Рабочей группы под эгидой Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины и Министерства культуры и национального наследия Польши с целью проведения профессиональной работы и достижения взаимопонимания между сторонами.
"Украина подтверждает отсутствие препятствий для проведения польскими государственными институтами и частными компаниями в сотрудничестве с соответствующими украинскими институтами поисковых и эксгумационных работ на территории Украины согласно законодательству Украины и заявляет о готовности положительно рассматривать заявки по этим вопросам", - отметили в ведомстве.
Эксгумация жертв Волынской трагедии
Волынская трагедия произошла в 1943 году. Тогда, по данным историков, польская Армия Крайова и Украинская Повстанческая Армия устроили так называемые этнические чистки поляков и украинцев.
По данным исследователей, на Волыни погибли более 100 тысяч поляков и 40 тысяч украинцев.
В сентябре этого года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава не должна поддерживать вступление Украины в ЕС, пока не будет урегулирован вопрос об эксгумации польских жертв Волынской трагедии.
Недавно сообщалось, что Украина делает все необходимое для возобновления эксгумаций. Теперь ожидает уточнения запросов от Польского Института нацпамяти.
Детальнее о Волынской трагедии - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.