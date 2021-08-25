Сідней вийшов на рекордні показники добових COVID-заражень

При цьому загалом у країні виявлено близько 1 тисячі випадків коронавірусу.

Зазначено, що більшість заражень виявили серед невакцинованих людей, наразі 113 осіб перебувають у лікарні в тяжкому стані.

Відомо, що Австралія ввела локдаун для більше ніж половини свого населення, та попри це кількість інфікувань продовжує зростати.

Крім цього близько 31% дорослого населення повністю щеплені, в той час, як 54% отримали першу дозу вакцини.