RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Сіднеї військових лікарів залучать до вакцинації населення

Автор: Марія Кучерявець

Лідер опозиційної Австралійської лейбористської партії Ентоні Альбанезе заявив, що військові медики повинні допомогти в організації центрів масової вакцинації в Сіднеї. Також він запропонував залучити колишніх медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, масова вакцинація в західному Сіднеї може бути досягнута тільки в тому випадку, якщо в регіоні буде більше центрів, здатних щепити велику кількість людей.

"Прошу розглянути питання про надання австралійських сил оборони медичного та матеріально-технічного персоналу для підтримки створення та повсякденної роботи центрів масової вакцинації", - сказав Альбанезе.

Він також запропонував, щоб федеральний уряд допоміг органам охорони здоров'я Нового Південного Уельсу найняти колишніх лікарів і медсестер, а також інших медичних працівників та студентів-медиків для допомоги в процесі вакцинації.

Альбанезе зазначив, що передача COVID-19 в Сіднеї наразі "знаходиться на високій траєкторії".

Нагадаємо, що в Сіднеї військові влаштовують рейди по домівках хворих на коронавірус, таким чином вони перевіряють дотримання самоізоляції.

Додамо, в Австралії зафіксували спалах штаму коронавірусу "Дельта".

Читайте РБК-Україна в Google News
АвстралияСиднейКоронавірусВакцина від коронавірусу