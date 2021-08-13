У Сіднеї військових лікарів залучать до вакцинації населення

За його словами, масова вакцинація в західному Сіднеї може бути досягнута тільки в тому випадку, якщо в регіоні буде більше центрів, здатних щепити велику кількість людей.

"Прошу розглянути питання про надання австралійських сил оборони медичного та матеріально-технічного персоналу для підтримки створення та повсякденної роботи центрів масової вакцинації", - сказав Альбанезе.

Він також запропонував, щоб федеральний уряд допоміг органам охорони здоров'я Нового Південного Уельсу найняти колишніх лікарів і медсестер, а також інших медичних працівників та студентів-медиків для допомоги в процесі вакцинації.

Альбанезе зазначив, що передача COVID-19 в Сіднеї наразі "знаходиться на високій траєкторії".