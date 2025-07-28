Сибига призвал МУС выдать ордера на арест виновных в теракте в Еленовке

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордера на арест всех виновных в умышленном убийстве украинских военнопленных в Еленовке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сибиги, которое он сделал в соцсети Х.
"Сегодня исполняется третья годовщина ужасных целенаправленных убийств в Еленовке. 29 июля 2022 года Россия намеренно убила более 50 украинских военнопленных и ранила более 150 других в ходе спланированного теракта. Это были защитники Украины, которые сложили оружие и должны были быть защищены международным гуманитарным правом", - напомнил глава МИД.
Он призвал Международный уголовный суд как можно быстрее выдать ордера на арест всех причастных к этому преступлению - как исполнителей, так и тех, кто отдавал приказы и скрывал теракт.
Сибига также отметил важность создания Специального трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины.
По его словам, только рассмотрев "коренное преступление" - неспровоцированную войну РФ - можно достичь полной ответственности за все зверства, которые стали следствием этой агрессии.
"Мир не должен забывать и не должен отводить взгляд. Справедливость для Еленовки не является необязательной - это моральный и правовой императив", - добавил министр.
Напомним, в ночь с 28 на 29 июля 2022 года российские захватчики организовали взрыв в колонии в Еленовке Донецкой области, где находились украинские военнопленные, в частности, защитники "Азовстали".
В результате военного преступления, совершенного россиянами погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных, еще 130 получили ранения различной степени тяжести.
По данным перехваченных разговоров, оккупанты сознательно организовали теракт, чтобы сорвать процесс обмена пленными. Украинские спецслужбы также имеют спутниковые снимки, свидетельствующие о заранее подготовленных могилах возле исправительной колонии, что подтверждает умышленный характер преступления.
В июле 2023 года стало известно, что Украина вернула тела погибших защитников. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, большинство из них было идентифицировано.
РБК-Украина делало детальный разбор, что было известно о теракте в Еленовке через два года после трагедии.
Также в прокуратуре рассказали, что удалось выяснить на 2025 год.
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