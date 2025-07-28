Сибига призвал МУС выдать ордера на арест виновных в теракте в Еленовке

"Сегодня исполняется третья годовщина ужасных целенаправленных убийств в Еленовке. 29 июля 2022 года Россия намеренно убила более 50 украинских военнопленных и ранила более 150 других в ходе спланированного теракта. Это были защитники Украины, которые сложили оружие и должны были быть защищены международным гуманитарным правом", - напомнил глава МИД.

Он призвал Международный уголовный суд как можно быстрее выдать ордера на арест всех причастных к этому преступлению - как исполнителей, так и тех, кто отдавал приказы и скрывал теракт.

Сибига также отметил важность создания Специального трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины.

По его словам, только рассмотрев "коренное преступление" - неспровоцированную войну РФ - можно достичь полной ответственности за все зверства, которые стали следствием этой агрессии.

"Мир не должен забывать и не должен отводить взгляд. Справедливость для Еленовки не является необязательной - это моральный и правовой императив", - добавил министр.