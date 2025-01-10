RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Сибига подтвердил первые разрешения на эксгумацию жертв Волынской трагедии

Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Польша заявила о прорыве в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии. В Украине отметили значение сотрудничества между странами для совместного сопротивления российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сегодня объявил о достижении договоренностей относительно первых эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил важность сотрудничества с Польшей, отметив, что решение двусторонних вопросов является значимым в противостоянии российскому империализму.

"Мы уважаем друг друга и вместе защищаемся от российского империализма. Каждый решенный двусторонний вопрос - это удар по Москве" - заявил Сибига.

Он также высоко оценил работу, проведенную под координацией министров культуры Украины Николая Точицкого и Польши Анны Врублевской, добавив, что надеется на дальнейшую имплементацию договоренностей на основе взаимоуважения и взаимности.

Эксгумация жертв Волынской трагедии

Напомним, Польша уже неоднократно поднимала вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии - обоюдных этнических чисток, которые проводили Украинская повстанческая армия и польская Армия Крайова.

В частности, в июле прошлого года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Польша может заблокировать вступление Украины в ЕС, если эксгумацию жертв Волынской трагедии так и не проведут.

В то же время в конце ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой заявлял, что никаких препятствий в вопросе эксгумации быть не должно.

Подробно о том, почему Польшу волнует вопрос эксгумации, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВойна России против Украины