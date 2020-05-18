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Сі Цзіньпін заявив, що Китай своєчасно інформував світ про COVID-19

Новини » Коронавірус     18.05.2020 - 14:45
Сі Цзіньпін заявив, що Китай своєчасно інформував світ про COVID-19
Фото: Сі Цзіньпін (flickr)

Раніше провідний епідеміолог Китаю говорив, що країна спочатку приховувала реальну статистику щодо коронавірусу

У понеділок, 18 травня, голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай своєчасно інформував світ про ситуацію з вірусом COVID-19. Раніше публічна особа Китаю в боротьбі з коронавірусом заявляла, що країна спочатку приховувала реальну статистику.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він сказав під час відкриття 73 Генеральної асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"Ми діяли відкрито і відповідально. Ми передали інформацію у ВООЗ та країн найбільш підходящим чином: ми повідомили про послідовність геному (вірусу) настільки швидко, наскільки було можливо, ми поділилися зі світом заходами стримування та методами лікування, ми зробили все, що в наших силах, щоб підтримати та сприяти нужденним країнам", - сказав він.

Сі Цзіньпін оголосив, що "Пекін протягом двох років направить 2 млрд доларів на боротьбу з COVID-19, а також на соціально-економічний розвиток постраждалих від вірусу країн, особливо нужденних".

Як раніше повідомляло РБК-Україна, старший медичний радник китайського уряду і публічна особа боротьби проти Китаю COVID-19 Чжун Наньшань визнав, що влада міста Ухань, де виник перший спалах коронавірусу, спочатку замовчувала ключові подробиці про масштаби спалаху захворювання. Уханьска влада тижнями повторювала, що доказів цьому немає, і називали спалах "попереджуваним і контрольованим".

Також у Китаї заявили, що готові до міжнародного розслідування походження коронавірусу. Китайський посол у Берліні Ву Кен відкинув звинувачення в приховуванні походження вірусу.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України КитайКоронавірус
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