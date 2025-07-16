Быстрый рецепт хлеба для похудения с рекордным количеством белка, который покоряет мир

Почему хлеб из чечевицы полезен для похудения?

Красная чечевица - настоящий суперфуд. В 100 граммах готового хлеба из нее - до 25 г растительного белка. Это почти вдвое больше, чем в обычном пшеничном хлебе, и при этом без глютена, лишнего жира или сахара. Такой хлеб обеспечивает долгое ощущение сытости, нормализует уровень сахара в крови и прекрасно подходит для веганского или безглютенового питания.

Ингредиенты для приготовления хлеба

Чечевица 200 г

Соль 5 г

Яйца 2 шт

Масло 20 мл

Сметана 100 г

Разрыхлитель 10 г

Специи 3 г

Рецепт приготовления

Промойте чечевицу и замочите в воде на 3-4 часа или на ночь.

Слейте лишнюю воду, добавьте все ингредиенты и измельчите в блендере до однородности.

Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом.

Выпекайте 35-40 минут при 180°C до золотистой корочки.

Хлеб из чечевицы - это вкусно, полезно и модно. В соцсетях этот рецепт уже собрал тысячи положительных отзывов.