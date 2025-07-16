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Быстрый рецепт хлеба для похудения с рекордным количеством белка, который покоряет мир

Среда 16 июля 2025 13:01
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Быстрый рецепт хлеба для похудения с рекордным количеством белка, который покоряет мир Фото: Рецепт хлеба из красной чечевицы (odnaminyta.com)
Автор: Людмила Жукова

Новый тренд среди сторонников здорового образа жизни - белковый хлеб из красной чечевицы. Этот простой и быстрый в приготовлении рецепт уже называют идеальным решением для тех, кто хочет похудеть, сохранить мышечную массу и при этом не отказываться от любимой выпечки.

Как именно приготовить хлеб из красной чечевицы - читайте в материале РБК-Украина.

Почему хлеб из чечевицы полезен для похудения?

Красная чечевица - настоящий суперфуд. В 100 граммах готового хлеба из нее - до 25 г растительного белка. Это почти вдвое больше, чем в обычном пшеничном хлебе, и при этом без глютена, лишнего жира или сахара. Такой хлеб обеспечивает долгое ощущение сытости, нормализует уровень сахара в крови и прекрасно подходит для веганского или безглютенового питания.

Ингредиенты для приготовления хлеба

  • Чечевица 200 г
  • Соль 5 г
  • Яйца 2 шт
  • Масло 20 мл
  • Сметана 100 г
  • Разрыхлитель 10 г
  • Специи 3 г

Рецепт приготовления

  • Промойте чечевицу и замочите в воде на 3-4 часа или на ночь.

  • Слейте лишнюю воду, добавьте все ингредиенты и измельчите в блендере до однородности.

  • Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом.

  • Выпекайте 35-40 минут при 180°C до золотистой корочки.

Хлеб из чечевицы - это вкусно, полезно и модно. В соцсетях этот рецепт уже собрал тысячи положительных отзывов.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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