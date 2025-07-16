Быстрый рецепт хлеба для похудения с рекордным количеством белка, который покоряет мир
Новый тренд среди сторонников здорового образа жизни - белковый хлеб из красной чечевицы. Этот простой и быстрый в приготовлении рецепт уже называют идеальным решением для тех, кто хочет похудеть, сохранить мышечную массу и при этом не отказываться от любимой выпечки.
Как именно приготовить хлеб из красной чечевицы - читайте в материале РБК-Украина.
Почему хлеб из чечевицы полезен для похудения?
Красная чечевица - настоящий суперфуд. В 100 граммах готового хлеба из нее - до 25 г растительного белка. Это почти вдвое больше, чем в обычном пшеничном хлебе, и при этом без глютена, лишнего жира или сахара. Такой хлеб обеспечивает долгое ощущение сытости, нормализует уровень сахара в крови и прекрасно подходит для веганского или безглютенового питания.
Ингредиенты для приготовления хлеба
- Чечевица 200 г
- Соль 5 г
- Яйца 2 шт
- Масло 20 мл
- Сметана 100 г
- Разрыхлитель 10 г
- Специи 3 г
Рецепт приготовления
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Промойте чечевицу и замочите в воде на 3-4 часа или на ночь.
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Слейте лишнюю воду, добавьте все ингредиенты и измельчите в блендере до однородности.
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Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом.
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Выпекайте 35-40 минут при 180°C до золотистой корочки.
Хлеб из чечевицы - это вкусно, полезно и модно. В соцсетях этот рецепт уже собрал тысячи положительных отзывов.
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