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Скорые забрали десятки травмированных: детали масштабного ДТП на трассе Киев-Чоп

Фото: в ДТП возле Гамалеевки пострадали 20 человек (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Масштабное ДТП произошло на трассе Киев-Чоп. Там были привлечены 12 экипажей скорой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Львов .

Авария произошла вечером вторника, 17 января, недалеко от Гамальевки на въезде во Львов. Там столкнулись маршрутное такси и грузовик. На момент ДТП в маршрутке находились более 30 человек.

Известно, что на месте аварии работало 12 карет скорой помощи. В больницу были госпитализированы 20 пострадавших. Среди них трое - дети.

"20 пострадавших, из них один ребенок. Ее травмы легкие. Два человека в очень тяжелом состоянии и еще один пациент с ампутацией глаза. Они во Львовской больнице скорой помощи. 9 пациентов средней степени тяжести", - рассказала представитель Львовского областного центра экстренной медицины Татьяна Андреева.

В то же время, по данным главы Львовской ОВА Максима Козацого, в рейсовом автобусе находились около 40 человек. 20 из них были госпитализированы в медучреждение.

Напомним, 17 января, вечером на трассе Киев-Чоп произошла масштабная авария, в результате которой пострадали. Движение частично перекрыли.

Также мы писали, что 9 января в Киеве утром произошло 30 ДТП из-за ухудшения погодных условий.

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