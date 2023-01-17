Скорые забрали десятки травмированных: детали масштабного ДТП на трассе Киев-Чоп

Масштабное ДТП произошло на трассе Киев-Чоп. Там были привлечены 12 экипажей скорой помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Львов .
Авария произошла вечером вторника, 17 января, недалеко от Гамальевки на въезде во Львов. Там столкнулись маршрутное такси и грузовик. На момент ДТП в маршрутке находились более 30 человек.
Известно, что на месте аварии работало 12 карет скорой помощи. В больницу были госпитализированы 20 пострадавших. Среди них трое - дети.
"20 пострадавших, из них один ребенок. Ее травмы легкие. Два человека в очень тяжелом состоянии и еще один пациент с ампутацией глаза. Они во Львовской больнице скорой помощи. 9 пациентов средней степени тяжести", - рассказала представитель Львовского областного центра экстренной медицины Татьяна Андреева.
В то же время, по данным главы Львовской ОВА Максима Козацого, в рейсовом автобусе находились около 40 человек. 20 из них были госпитализированы в медучреждение.
Напомним, 17 января, вечером на трассе Киев-Чоп произошла масштабная авария, в результате которой пострадали. Движение частично перекрыли.
Также мы писали, что 9 января в Киеве утром произошло 30 ДТП из-за ухудшения погодных условий.
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