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"Скорая" врезалась в столб в Днепре: один медик погиб, еще двое пострадали

Фото: Смертельное ДТП в Днепре (dp.npu.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

В Днепре произошло смертельное ДТП с участием кареты скорой помощи. Один из медиков погиб.

Как сообщают, авария случилась около 5:00 утра 19 июля на проспекте Богдана Хмельницкого.

По предварительной информации, водитель скорой во время движения не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору.

В результате столкновения один из медицинских работников скончался на месте. Водитель и другой медик получили телесные повреждения.

 
Фото: Смертельное ДТП в Днепре (dp.npu.gov.ua)

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Причины аварии устанавливают следователи.

Напомним, ранее в Харькове легковое авто столкнулось с "КамАЗом". В результате погибли три человека.

Мы также писали, что в ДТП на Полтавщине погибли полицейский и военный из ТЦК. Сообщается, что мужчины погибли при исполнении своих служебных обязанностей.

Кроме того, 7 июля, в городе Перечин на Закарпатье произошло смертельное ДТП - автомобиль BMW X5 на большой скорости врезался в контрольно-ревизионный пункт правоохранителей.

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ДТПДнепр