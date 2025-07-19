"Скорая" врезалась в столб в Днепре: один медик погиб, еще двое пострадали

Как сообщают, авария случилась около 5:00 утра 19 июля на проспекте Богдана Хмельницкого.

По предварительной информации, водитель скорой во время движения не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору.

В результате столкновения один из медицинских работников скончался на месте. Водитель и другой медик получили телесные повреждения.

Фото: Смертельное ДТП в Днепре (dp.npu.gov.ua)

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Причины аварии устанавливают следователи.