ua en ru
Сб, 19 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Скорая" врезалась в столб в Днепре: один медик погиб, еще двое пострадали

Суббота 19 июля 2025 12:04
UA EN RU
"Скорая" врезалась в столб в Днепре: один медик погиб, еще двое пострадали Фото: Смертельное ДТП в Днепре (dp.npu.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

В Днепре произошло смертельное ДТП с участием кареты скорой помощи. Один из медиков погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как сообщают, авария случилась около 5:00 утра 19 июля на проспекте Богдана Хмельницкого.

По предварительной информации, водитель скорой во время движения не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору.

В результате столкновения один из медицинских работников скончался на месте. Водитель и другой медик получили телесные повреждения.

Фото: Смертельное ДТП в Днепре (dp.npu.gov.ua)

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Причины аварии устанавливают следователи.

Напомним, ранее в Харькове легковое авто столкнулось с "КамАЗом". В результате погибли три человека.

Мы также писали, что в ДТП на Полтавщине погибли полицейский и военный из ТЦК. Сообщается, что мужчины погибли при исполнении своих служебных обязанностей.

Кроме того, 7 июля, в городе Перечин на Закарпатье произошло смертельное ДТП - автомобиль BMW X5 на большой скорости врезался в контрольно-ревизионный пункт правоохранителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Днепр
Новости
Ад в Павлограде, дроновый террор в Одессе и Шостке: все об атаке на Украину
Ад в Павлограде, дроновый террор в Одессе и Шостке: все об атаке на Украину
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе