"Скорая" врезалась в столб в Днепре: один медик погиб, еще двое пострадали

В Днепре произошло смертельное ДТП с участием кареты скорой помощи. Один из медиков погиб.

Как сообщают, авария случилась около 5:00 утра 19 июля на проспекте Богдана Хмельницкого. По предварительной информации, водитель скорой во время движения не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору. В результате столкновения один из медицинских работников скончался на месте. Водитель и другой медик получили телесные повреждения. Фото: Смертельное ДТП в Днепре (dp.npu.gov.ua) Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Причины аварии устанавливают следователи.