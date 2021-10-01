Швейцарцям даватимуть по 50 доларів за кожну приведену людину на вакцинацію

За інформацією місцевої влади, таким сертифікатом люди зможуть скористатися, наприклад, в кінотеатрах або ресторанах.

"Кожен може допомогти переконати друга, сусіда, колегу по роботі або члена сім'ї в перевагах вакцинації. За що населення повинно бути винагороджено", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що наразі Швейцарія має один з найнижчих показників COVID-вакцинації в Західній Європі, при цьому тільки 58% з 8,7 млн населення країни повністю вакциновані.

На цей час країна отримала 11,9 млн доз вакцини, а використала 10,4 млн.