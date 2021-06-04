RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Швейцарія запустить COVID-паспорти наступного тижня

Автор: Андрій Василюк

Швейцарія розпочне розповсюдження COVID-сертифікатів наступного тижня. Його отримають особи, яким було зроблено щеплення, які отримали негативний тест чи одужали від коронавірусу.

Про це заявив уряд Швейцарії, передає Reuters.

Сертифікат буде доступний у друкованому вигляді та в електронному форматі. Він буде необхідний для мандрівок у країни ЄС та для відвідування заходів в середині країни.

"Мета сертифіката чітка: він повинен створювати свободу пересування, показуючи, що людина була щеплена, одужала або протестована. Зокрема, це спростить поїздки в Шенгенську зону", - сказав міністр фінансів Уелі Маурер на прес-конференції в Берні.

Указ, що створює правову основу для запуску швейцарської системи сертифікатів вакцинації, набуде чинності в понеділок, коли почнуть розповсюджуватися перші сертифікати.

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, які країни будуть відкриті для українців після введення COVID-паспортів. Наразі найбільш відкрита країна для українських туристів - це Туреччина.

За його словами, цифровий COVID-сертифікат від липня буде синхронізований з сертифікатом Євросоюзу.

Також Україна і Грузія домовились про взаємне визнання COVID-паспортів.

Зазначимо, Болгарія оновила умови в'їзду для українців.

Раніше повідомлялося, що Греція відкрилася для туристів з України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус