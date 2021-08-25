Швейцарія планує ввести обов’язкові COVID-паспорти для закритих приміщень

"Якщо госпіталізація продовжить рости так само сильно, як і останнім часом, перевантаження в лікарні не може бути виключена всього за кілька тижнів", - йдеться в заяві федерального уряду.

Вказано, що дана вимога буде охоплювати масові заходи, а також ресторани, бари, кінотеатри і музеї, а також спортивні центри і культурні заходи.

Як зазначили в уряді, щодо цього питання вже розпочаті консультації з регіональними органами влади, які триватимуть до 30 серпня.

Відомо, що кількість нових випадків COVID-19 в Швейцарії і сусідньому Ліхтенштейні зросла в середу на 3 212, збільшивши загальне число до понад 765 тисяч с початку пандемії.

Між тим число летальних випадків від коронавірусу наблизилося до понад 10 тисяч.