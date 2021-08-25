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Швейцарія передала Україні 1,5 млн експрес-тестів на COVID

Автор: Валерія Поліщук

Швейцарія виділила Україні як гуманітарну допомогу 1,5 млн тестів на антиген. Їх використовуватимуть на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства Швейцарії в Україні.

"Голова Національної ради Швейцарії Андреас Ебі під час візиту на КПВВ "Станиця Луганська" передав 1,5 млн антиген-тестів на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Швейцарія виділила на гуманітарну допомогу 6,7 млн швейцарських франків (196 млн гривень, - ред.).

"Цією гуманітарною допомогою на суму 6,7 млн Швейцарія підтримує здатність України забезпечувати тестами цивільне населення, яке переходить лінію розмежування", - йдеться в повідомленні.

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