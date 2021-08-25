Швейцарія передала Україні 1,5 млн експрес-тестів на COVID
Фото: Швейцарія передала Україні 1,5 млн експрес-тестів на COVID (facebook.com/SwissEmbassyKyiv)
Швейцарія виділила Україні як гуманітарну допомогу 1,5 млн тестів на антиген. Їх використовуватимуть на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства Швейцарії в Україні.
"Голова Національної ради Швейцарії Андреас Ебі під час візиту на КПВВ "Станиця Луганська" передав 1,5 млн антиген-тестів на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що Швейцарія виділила на гуманітарну допомогу 6,7 млн швейцарських франків (196 млн гривень, - ред.).
"Цією гуманітарною допомогою на суму 6,7 млн Швейцарія підтримує здатність України забезпечувати тестами цивільне населення, яке переходить лінію розмежування", - йдеться в повідомленні.