Швейцарія почала вакцинацію від коронавірусу

У Швейцарії сьогодні, 23 грудня, розпочалася програма вакцинації населення від коронавірусу. Щеплення роблять препаратом компаній Pfizer і BioNTech.

Про це повідомляє Swiss Info.

Як повідомляється, вакцина американського та німецького виробників була схвалена швейцарським регулятором охорони здоров'я на вихідних. Після цього у Швейцарію поставили перші 107 тисяч доз препарату із замовлених трьох мільйонів.

Загалом Швейцарія з населенням у 8,5 млн осіб замовила 15,8 млн доз вакцин у виробників Moderna, AstraZenenca та Pfizer/BioNTech.

В країні у першу чергу щеплення роблять людям з групи високого ризику (старші 75 років, які страждають хронічними захворюваннями, потім старші 65 років); медичному персоналу або особам, які здійснюють догляд, і є в тісному контакті з пацієнтами; людям, що мають тісні контакти з людьми з групи високого ризику; тим, хто живе або працює в комунальних установах з підвищеним ризиком спалахів.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич заявив, що з 24 грудня в країні розпочинається вакцинація населення від COVID-19.

Крім того, у Греції програма масової вакцинації від COVID-19 почнеться в лютому та повинна бути завершена до літа.