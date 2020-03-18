Швейцарія через коронавірус тимчасово припинила видачу віз

Уряд Швейцарії оголосив про тимчасове припинення видачі шенгенських та національних віз у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Федеральної ради Швейцарії.

За даними уряду, видача шенгенських та національних віз не буде здійснюватися впродовж 3 місяців.

"Федеральна рада тимчасово зупиняє видачу шенгенських і національних віз вихідцям з третіх країн. Це рішення буде діяти 3 місяці", - заявили в уряді.

Зазначається, що швейцарський уряд зберігає можливість в'їзду на територію країни громадянам третіх країн лише у "виняткових випадках". До таких випадків входить видача віз членам сім'ї швейцарських громадян, а також спеціалістам у сфері охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через пандемію коронавірусу Ізраїль вирішив закрити в'їзд для іноземних громадян. В'їзд у країну було заборонено навіть для тих, у кого є місце для двотижневого карантину. В Ізраїль зможуть потрапити лише громадяни та жителі країни.

Також РБК-Україна писало, що через пандемію коронавірусу прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон розпорядився закрити всі школи на території країни. Сьогодні про закриття навчальних закладів вже заявили в Шотландії та Уельсі.