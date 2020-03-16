Швейцарія і Фінляндія ввели режим надзвичайного стану через коронавірус

Влади Швейцарії та Фінляндії ввели режим надзвичайного стану через пандемію коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 20minuten і EuropaPress.

Швейцарія

Згідно з рішенням Федеральної ради, до 19 квітня будуть закриті всі магазини, ресторани, бари та інші розважальні заклади в країні. Працювати будуть тільки продуктові магазини та медичні установи.

Режим НС у Швейцарії також передбачає контроль на кордонах з Німеччиною, Австрією і Францією з півночі 17 березня. Крім того, Федеральна рада схвалила розміщення до 8000 військовослужбовців для підтримки кантонів у лікарнях.

Наразі у Швейцарії підтверджено 2,2 тис. заражень коронавірусом. Померли 24 людини.

Фінляндія

Режим НС у Фінляндії передбачає закриття освітніх установ і заборону їх відвідувань для літніх людей. Всього в країні будуть прийняті 19 заходів, повідомила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. За її словами, всі обмеження, які планується ввести, будуть представлені на завтрашньому засіданні парламенту, який має їх затвердити. Уряд залишає за собою право закриття кордонів для іноземців, уточнила Марін.

Також закриваються всі розважальні та спортивні установи та забороняються публічні зібрання більше 10 чоловік.

У Фінляндії коронавірусом заразилися 277 осіб. Про смертельні випадки не повідомлялося.

Нагадаємо, сьогодні Європейський союз у зв'язку з пандемією коронавіруса на 30 днів закрив кордони для "несуттєвих" поїздок. Детальніше про те, що відбувається в Україні та інших країнах 16 березня - у матеріалі РБК-Україна.