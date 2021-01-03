ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Швейцарії заявили про поширення в країні "британського" типу COVID

Автор: Роман Тверденко

У Швейцарії виявили нові випадки зараження "британським" штамом коронавірусу. Влада вважає, що тепер він циркулює в країні.

Популярні новини

Про це повідомляє департамент охорони здоров'я кантону Женева.

Наголошується, що на території регіону цього тижня виявили п'ять нових випадків зараження новим різновидом коронавіруса, виявленим спочатку у Великобританії. Тепер в країні зафіксовано 10 таких випадків.

З цього влада кантону роблять висновок, що тепер йдеться про поширення вірусу всередині країни, а не лише про випадки, коли новий штам вірусу знаходили у приїжджих або тих, хто приїхав з Великобританії.

Спочатку випадки зараження "британським" штамом коронавіруса в Швейцарії виявили напередодні Різдва.

Також в країні виявили два випадки зараження коронавірусом з Південної Африки. Він відрізняється від зразків зі штамом з Великобританії.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус