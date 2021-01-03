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В Швейцарії заявили про поширення в країні "британського" типу COVID

Швейцарія, Неділя 03 січня 2021 19:30
В Швейцарії заявили про поширення в країні "британського" типу COVID
Фото: проведення ПЛР-тесту (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Швейцарії виявили нові випадки зараження "британським" штамом коронавірусу. Влада вважає, що тепер він циркулює в країні.

Про це повідомляє департамент охорони здоров'я кантону Женева.

Наголошується, що на території регіону цього тижня виявили п'ять нових випадків зараження новим різновидом коронавіруса, виявленим спочатку у Великобританії. Тепер в країні зафіксовано 10 таких випадків.

З цього влада кантону роблять висновок, що тепер йдеться про поширення вірусу всередині країни, а не лише про випадки, коли новий штам вірусу знаходили у приїжджих або тих, хто приїхав з Великобританії.

Спочатку випадки зараження "британським" штамом коронавіруса в Швейцарії виявили напередодні Різдва.

Також в країні виявили два випадки зараження коронавірусом з Південної Африки. Він відрізняється від зразків зі штамом з Великобританії.

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