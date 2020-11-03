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У Швейцарії затримали двох чоловіків через теракт у Відні

Автор: Дмитро Левицький

У Швейцарії затримали двох молодих чоловіків, які можуть бути причетними до нічного теракту у Відні. Двох швейцарців затримали поблизу Цюриха.

Про це повідомляє агентство The Local.

У поліції Цюриха заявили, що в ході поліцейського розслідування було встановлено особи 18-річного та 24-річного громадян Швейцарії. Їх заарештували у північно-східному місті Вінтертур на прохання австрійської влади.

"Ступінь зв'язку між двома заарештованими та ймовірним терористом зараз є предметом розслідування", - додали в поліції.

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Нагадаємо, ввечері 2 листопада у Відні група невідомих влаштувала стрілянину відразу у шести локаціях міста. Спецоперація з затримання терористів тривала всю ніч. Одного з нападників вдалося ліквідувати. Жертвами теракту стали 4 людини, ще 22 отримали поранення.

Відповідальність за скоєння теракту у Відні взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Як писало РБК-Україна, українців немає серед жертв та постраждалих від теракту у Відні.

Крім того, в Австрії затримали 14 осіб за підозрою у причетності до теракту у Відні.

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