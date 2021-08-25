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У Швейцарії тести на covid для нещеплених з жовтня стануть платними

Автор: Дмитрий Кузнецов

Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення зробити платними з 1 жовтня поточного року тести на коронавірус для тих, хто не вакцинувався або не перехворів COVID-19. При цьому щеплення від інфекції залишаться безплатними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряди Швейцарії.

"З 1 жовтня 2021 року люди, які проходять тестування для отримання covid-сертифіката, повинні будуть самі оплачувати тест", - йдеться в пресрелізі.

У документі підкреслюється, що уряд більше не вважає завданням громадськість покривати витрати на тестування тих, хто не вакцинувався або не одужав від коронавірусу.

"Будь-який охочий зробити щеплення мав можливість зробити це. Вакцинація залишається безкоштовною", - наголошується в рішенні.

При цьому уточнюється, що влада продовжить оплачувати тестування для людей з симптомами коронавірусу, а також експрес-тести на антитіла для тих, хто не може бути вакцинований за станом здоров'я. Крім того, тести на коронавірус залишаться безплатними для дітей і підлітків у віці до 16 років.

Нагадаємо, влада Швейцарії розглядають можливість введення обов'язкових COVID-сертифікатів для більшості закритих громадських приміщень.

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ШвейцарияКоронавірусВакцинація