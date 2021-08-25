У Швейцарії тести на covid для нещеплених з жовтня стануть платними

"З 1 жовтня 2021 року люди, які проходять тестування для отримання covid-сертифіката, повинні будуть самі оплачувати тест", - йдеться в пресрелізі.

У документі підкреслюється, що уряд більше не вважає завданням громадськість покривати витрати на тестування тих, хто не вакцинувався або не одужав від коронавірусу.

"Будь-який охочий зробити щеплення мав можливість зробити це. Вакцинація залишається безкоштовною", - наголошується в рішенні.

При цьому уточнюється, що влада продовжить оплачувати тестування для людей з симптомами коронавірусу, а також експрес-тести на антитіла для тих, хто не може бути вакцинований за станом здоров'я. Крім того, тести на коронавірус залишаться безплатними для дітей і підлітків у віці до 16 років.