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У Швейцарії дозволили вакцинацію від COVID-19 для дітей у віці від 12 до 15 років

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Женева, Вівторок 22 червня 2021 17:35
У Швейцарії дозволили вакцинацію від COVID-19 для дітей у віці від 12 до 15 років Фото: у Швейцарії дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей з 12 років (Camilo Freedman / APHOTOGRAFIA / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Швейцарський регулятор дозволив вакцинацію від коронавірусу для дітей у віці від 12 до 15 років. Щеплення робитимуть препаратом компанії Pfizer / BioNTech.

Про це повідомила прес-служба Федерального управління громадської охорони здоров'я (OFSP) Швейцарії.

Як зазначається, на початку червня медичне агентство Swissmedic видало дозвіл компанії Pfizer/BioNTech на використання її вакцини від коронавірусу для дітей від 12 до 15 років.

"Отримані дані дозволили OFSP та Федеральній комісії з вакцинації (CFV) завершити стратегію вакцинації та розробити рекомендації щодо вакцинації за допомогою мРНК-вакцин", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обидва відомства рекомендували вакцинацію дітей у віці від 12 до 15 років, які бажають зробити щеплення, щоб захистити себе від інфекції. Вакцинація буде безкоштовною.

На тлі цього рішення Swissmedic рекомендує молодим людям прищепитися, особливо при наявності у них хронічних захворювань. Однак перед тим, як зробити щеплення, їм радять провести індивідуальний аналіз ризику і користі в присутності батьків або іншої довіреної особи.

Нагадаємо, в Швейцарії запустили covid-сертифікати. Отримати їх Можуть ті особи, хто зробив щеплення, отримав негативний тест або одужав від коронавірусу.

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