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У Швейцарії для відвідування барів і заходів буде потрібно COVID-паспорт

Автор: Валерія Поліщук

Уряд Швейцарії прийняв рішення зробити COVID-паспорти обов'язковими для відвідування барів, ресторанів і заходів. Нововведення почне діяти з понеділка, 13 Вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Міністр охорони здоров'я Швейцарії Ален Берсе заявив, що COVID-сертифікат буде вимагатися майже у всіх закритих приміщеннях, за деякими винятками. Зокрема, для входу в закриті приміщення ресторанів, барів, фітнес-центрів, а також на спортивні заходи, культурні об'єкти та приватні вечірки.

Сертифікати також вимагатимуть на роботі.

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