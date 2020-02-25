В Швейцарії підтвердили перший випадок зараження коронавіруса

Влада Швейцарії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Reuters.

При цьому у відомстві не повідомляють подробиць.

Однак у більш детальна інформація буде надана на брифінгу представників Федерального управління громадського здоров'я країни.

Нагадаємо, на даний момент в Євросоюзі коронавірус зафіксували в 11 країнах - в Італії, Австрії, Німеччини, Франції, Великобританії, Росії, Іспанії, Хорватії, Бельгії, Фінляндії та Швеції.

Найбільша кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії. Станом на 25 лютого в Італії інфіковані заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілія, Романія, по 3 - у П'ємонті і Римі і ще по одному - в Больцано і Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на ранок, 25 лютого, у світі зафіксовано 80 150 випадків інфікування новим типом коронавіруса COVID-19. Відомо про 2699 смерті від вірусу.