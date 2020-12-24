В Швейцарії виявили випадки зараження новим різновидом коронавірусу

У Швейцарії виявили випадки зараження новим різновидом коронавірусу. Його знайшли у двох людей з Великобританії.

Про це повідомляє Blick.

Новий штам виявили в зразках двох людей, які проживають у Великобританії, але були в Швейцарії.

Органи охорони здоров'я знають імена хворих і кантони, в яких вони перебували. Регіони вже повідомлені про можливість розповсюдження в них нового штаму коронавірусу. Також на самоізоляцію відправлені контактні особи заразилися.

Раніше сьогодні повідомлялося, що у Німеччині зафіксований перший випадок зараження мутированным типом коронавірусу. Жінка повернулася в країну з Великобританії і здала два позитивних тесту на коронавірус.

Нагадаємо, понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд до Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавірусу. Ця мутація, за даними вчених, є заразней, ніж інші.

Також РБК-Україна писало, що Україна поки що не планує забороняти авіасполучення з Британією. Уряд стежить за ситуацією в Сполученому Королівстві і може переглянути своє рішення.