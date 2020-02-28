У Швейцарії через коронавірус заборонили масові заходи, скасовано Женевський автосалон

Швейцарський уряд сьогодні, 28 лютого, ухвалив рішення про заборону проведення масових заходів з понад тисячею учасників через загрозу поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Neue Zürcher Zeitung.

Заборона на проведення масових заходів вводиться негайно та діятиме щонайменше до 15 березня. В уряді схарактеризували стан у Швейцарії як особливий.

Так, під заборону потрапив щорічний міжнародний автосалон у Женеві, проведення якого було заплановано з 5 по 15 березня. Раніше було оголошено про скасування міжнародної виставки винаходів і салону високої годинникової моди, які також мали відбутися у Женеві.

Крім того, організатори заходів з числом учасників менше тисячі повинні проводити оцінку ризику поширення коронавірусу у взаємодії з компетентною кантональною владою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Швейцарії було підтверджено 4 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що станом на 28 лютого коронавірус COVID-19 було виявлено у 46 країнах. України у списку країн, уражених коронавірусом, немає. За межами Китаю коронавірусом заразилися вже 4430 людей. Найбільша кількість випадків у Європі була зареєстрована в Італії - 650, серед них 17 летальних.