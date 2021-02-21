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В Швейцарії не виключають скасування закупівлі вакцини AstraZeneca

Автор: Андрій Козловський

Федеральний офіс громадської охорони здоров'я Швейцарії не виключає, що країна може вийти з контракту щодо закупівлі вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Дана заява була зроблена на тлі недавньої публікації плану поставок COVID-препаратів.

Про це повідомляє газета NZZ am Sonntag.

Як повідомляється, план поставок вакцин від коронавірусу не включає препарат від AstraZeneca. При цьому в плані включені вакцини Novavax і Curevac, які поки що не подали заявку на реєстрацію в країні.

Віце-директор офісу Нору Кроніг заявила, що на цей час варіант з виходом з контракту не розглядається, однак така можливість є, якщо вакцина не буде схвалена в країні.

"Поки неясно, що буде з AstraZeneca. Розглядається варіант про наступну передачу вакцини", - сказала вона.

Наголошується, що уряд Швейцарії в жовтні минулого року уклало угоду з британською фармацевтичною компанією AstraZeneca на поставку 5,3 млн доз вакцини.

Нагадаємо, у Швейцарії дозволили використання вакцини від коронавірусу від американської компанії Moderna. До цього в країні використовували вакцину компаній Pfizer і BioNTech.

Також РБК-Україна писало, що у Швейцарії 23 грудня розпочалася програма вакцинації населення від коронавірусу.

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