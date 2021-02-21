В Швейцарії не виключають скасування закупівлі вакцини AstraZeneca

Федеральний офіс громадської охорони здоров'я Швейцарії не виключає, що країна може вийти з контракту щодо закупівлі вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Дана заява була зроблена на тлі недавньої публікації плану поставок COVID-препаратів.

Як повідомляється, план поставок вакцин від коронавірусу не включає препарат від AstraZeneca. При цьому в плані включені вакцини Novavax і Curevac, які поки що не подали заявку на реєстрацію в країні.

Віце-директор офісу Нору Кроніг заявила, що на цей час варіант з виходом з контракту не розглядається, однак така можливість є, якщо вакцина не буде схвалена в країні.

"Поки неясно, що буде з AstraZeneca. Розглядається варіант про наступну передачу вакцини", - сказала вона.

Наголошується, що уряд Швейцарії в жовтні минулого року уклало угоду з британською фармацевтичною компанією AstraZeneca на поставку 5,3 млн доз вакцини.