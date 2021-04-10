У Швейцарії після COVID-вакцинації померло 55 осіб

У відомстві зазначили, що незважаючи на отриману щеплення, доказів того, що вакцинація не була причиною смерті виявити не вдалося.



"У 55 важких випадках люди померли в різний час після вакцинації. Вік померлих становив у середньому 84 роки, і у більшості з них раніше були серйозні захворювання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що медики розслідують кожен випадок смерті,, який стався з будь-якою людиною, який помер протягом 30 днів після вакцинації. Розслідування проводиться незалежно від причини смерті людини.

РБК-Україна писало, що у Чернівцях помер чоловік, якого раніше вакцинували від коронавірус. За попередніми даними, причиною смерті став гострий мозковий інсульт.